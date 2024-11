EQS-News: Global Uranium verkündet erfolgreichen Abschluss der aktiven Sanierungsmaßnahmen bei der Northwest Athabasca-Liegenschaft

EQS-News: Global Uranium Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Der Abschluss der erfolgreichen Umweltsanierung ebnet den Weg für die kurzfristige Exploration der Northwest Athabasca-Liegenschaft

26. November 2024

Calgary, Alberta — Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FRA: Q3J) (das „Unternehmen”) freut sich, die Ergebnisse der Sanierungsmaßnahmen am Standort des Northwest Athabasca-Joint Venture-Projekts (das „Projekt”) am nordwestlichen Ufer des Lake Athabasca, Saskatchewan, bekanntzugeben. Das umfassende Programm, das gemeinsam mit Geosyntec Consultants durchgeführt wurde, bestand in der Behebung der Auswirkungen historischer Erdölkohlenwasserstoffe („PHC”) aus früheren Explorationsaktivitäten.

Seit 2021 wurden die PHC-Auswirkungen durch die Sanierungsaktivitäten beim Projekt erheblich verringert, so dass sich die noch verbleibende Bodenkontamination auf kleine, lokale Bereiche beschränkt. Bei den als Teil der Sanierung beim Projekt durchgeführten Grundwasserbewertungen wurde keine Kontamination festgestellt, und die Umweltrisikoeinstufung des Standorts wurde gemäß dem Nationalen System zur Klassifizierung kontaminierter Liegenschaften (National Classification System for Contaminated Sites) von „Mittlerer Priorität” auf „Keine Priorität für die Ergreifung von Maßnahmen” geändert. Das Sanierungsprogramm bestand aus Bodenaushub, der Überwachung der Bohrlochanlagen und einer umfangreichen Probenentnahme. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Standort durch den natürlichen Schadstoffabbau weiter erholen wird, so dass keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind.

„Die Umsetzung dieses Programms unterstreicht den Einsatz des Joint Ventures für den Umweltschutz und ebnet den Weg für die weitere Exploration in dieser vielversprechenden Region”, erklärte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium Corp.

Durch die anhaltende Überwachung des Standorts wird sichergestellt, dass die verbleibende Kontamination durch die natürliche Wiederherstellung reduziert wird. Angesichts des niedrigen Risikoprofils der verbleibenden Auswirkungen sind keine zusätzlichen aktiven Sanierungsmaßnahmen geplant. Auf der Grundlage dieses Erfolgs wird Global seine Pläne für ein Bohrprogramm im Winter vorantreiben, um Zielgebiete mit hoher Priorität zu erkunden und so das Potenzial des Projekts freizusetzen.

Über Global Uranium Corp.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen mit Schwerpunkt in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt zur Zeit folgende zentrale Uranprojekte: die Wing Lake-Liegenschaft im Gebiet Mudjatik im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in Saskatchewan sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District in Wyoming (USA).

Für die Geschäftsführung

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder Leistungen, Die Verwendung von Begriffen wie „könnte”, „beabsichtigt”, „erwartet”, „glaubt”, „wird”, „prognostiziert”, „geschätzt” und vergleichbare Ausdrücke sowie Aussagen zu Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, soll zukunftsgerichtete Information kennzeichnen und beruht auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens über das Ergebnis oder den Zeitpunkt solcher künftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Absicht des Unternehmens beziehen, seine Explorationsbemühungen beim Projekt fortzusetzen, um das Potenzial des Projekts zu erschließen, und die Erwartung, dass der natürliche Schadstoffabbau dem Standort eine weitere Erholung erlaubt, ohne dass weitere Maßnahmen getroffen werden müssen.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, unter anderem für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung die Annahme dass: das Unternehmen die Exploration beim Projekt fortsetzen wird und dass weitere aktive Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich der bekannten Kontamination beim Projekt nicht erforderlich sind.

Obwohl diese Aussagen auf angemessenen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass die Exploration beim Projekt nicht fortgesetzt wird, sei es infolge eines Mangels an finanziellen Mitteln oder aufgrund der Tatsache, dass die erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen nicht erteilt werden, durch eine Entscheidung im Ermessen der Leitung des Joint Ventures oder auf andere Weise; das Risiko, dass das Unternehmen die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant fortsetzt, und dass die Explorationsaktivitäten, selbst wenn das Unternehmen sie fortsetzt, nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; Risiken in Zusammenhang mit Joint Ventures und andere Risiken und Faktoren, die das Unternehmen in seinen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen identifiziert hat, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dass dies durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten die Investoren kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Die voranstehenden Ausführungen gelten ausdrücklich für alle in dieser Meldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

