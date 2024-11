Goldpreis stoppt Preisanstieg und entfernt sich etwas vom Rekordhoch

Der Goldpreis hat am Montag den Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Nach fünf Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen ist die Notierung zu Beginn der Woche unter Druck geraten. An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) im Mittagshandel bei 2.688 US-Dollar gehandelt und damit etwa 28 Dollar tiefer als am Freitag.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern steht der Goldpreis derzeit in einem Spannungsfeld zwischen geopolitischen Risiken und der weiteren Entwicklung der Geldpolitik, insbesondere in den USA. Zuletzt haben sich geopolitische Risiken etwas abgeschwächt, was den Goldpreis belastet. Laut bislang unbestätigten Medienberichten hat die israelische Regierung einem Waffenstillstand mit der Hisbollah-Miliz grundsätzlich vorläufig zugestimmt. Demnach müssen noch Details geklärt und die Art der Bekanntgabe geplant werden.

Zuvor hatte sich Gold im Verlauf der Vorwoche um mehr als 100 Dollar je Unze verteuert. Als wesentlicher Preistreiber gilt vor allem die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in den USA. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, sorgen fallende Zinsen unter anderem für Staatsanleihen für eine höhere Nachfrage nach dem Edelmetall.

Mit dem Preisdämpfer zu Beginn der Woche entfernt sich der Goldpreis wieder etwas vom Rekordhoch, das zuletzt Ende Oktober bei 2.790 Dollar erreicht worden war.