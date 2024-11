IRW-News: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt gibt Erweiterung seiner Entwicklungs-Pipeline für sublinguale Produkte mit innovativen Lösungen für Autoimmunerkrankungen und Langlebigkeit bekannt

IRW-PRESS: BioNxt Solutions Inc.: BioNxt gibt Erweiterung seiner Entwicklungs-Pipeline für sublinguale Produkte mit innovativen Lösungen für Autoimmunerkrankungen und Langlebigkeit bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 25. November 2024 / ACCESSWIRE / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT / OTC: BNXTF / FWB: BXT) freut sich, die Erweiterung seiner Produkt-Pipeline der nächsten Generation bekannt zu geben. Dazu zählen proprietäre sublinguale (Schmelzfilm), transdermale (Hautpflaster) und orale (magensaftresistente Tablette) Arzneimittelverabreichungssysteme für Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose (MS), Myasthenia gravis (MG), Lupusnephritis (LN) und rheumatoide Arthritis (RA) sowie eine faszinierende Initiative im Wachstumsmarkt der lebensverlängernden Produkte. Diese Fortschritte unterstreichen das Bekenntnis von BioNxt zur Entwicklung innovativer, patientenzentrierter Lösungen, die der Verbesserung der Therapietreue, der Erhöhung der Bioverfügbarkeit von Medikamenten und der Deckung eines kritischen, ungedeckten medizinischen Bedarfs dienen.

Pipeline-Highlights

1. BioNxt-Leitprodukt BNT23001: Multiple Sklerose (MS)

Das Leitprodukt von BioNxt in seiner MS-Pipeline ist eine proprietäre sublinguale (Schmelzfilm-) Formulierung von Cladribin, die eine innovative Alternative zu herkömmlichen oralen Tabletten darstellt. Dieses Verabreichungssystem der nächsten Generation wurde entwickelt, um die Schwierigkeiten beim Schlucken, die bei MS-Patienten häufig auftreten, zu überwinden und gleichzeitig die Wirkstoffaufnahme und die Therapietreue der Patienten zu verbessern.

Cladribin-Tabletten sind derzeit in über 75 Ländern zugelassen und werden im Jahr 2023 einen Umsatz von über 1 Mrd. USD erwirtschaften (Merck KGaA). Da der globale Markt für MS-Medikamente bis zum Jahr 2033 voraussichtlich 41 Mrd. USD übersteigen wird (Market.us), bietet das sublinguale (Schmelzfilm-) Produkt von BioNxt einen einzigartigen, patientenfreundlichen Ansatz.

2. BioNxt BNT23001: Myasthenia gravis (MG)

Unter Nutzung seines Know-hows auf dem Gebiet der MS arbeitet BioNxt derzeit an der Umwidmung seiner sublingualen Formulierung von Cladribin (oraler Dünnfilm bzw. Schmelzfilm) für die Anwendung bei Myasthenia gravis, einer chronischen neuromuskulären Erkrankung, die Muskelschwäche und Erschöpfung verursacht. Patienten mit MG haben oft Schwierigkeiten beim Schlucken, weshalb das sublinguale Verabreichungssystem von BioNxt hier eine ideale Lösung darstellt. Der globale MG-Markt wird bis zum Jahr 2032 voraussichtlich auf 6,7 Milliarden USD anwachsen (Clinical Trials Arena).

3. BioNxt BNT24002: Lupusnephritis (LN)

BioNxt entwickelt derzeit ein proprietäres sublinguales (Schmelzfilm-) Produkt für die Lupusnephritis, eine schwere Autoimmunerkrankung, die zu Nierenversagen führen kann. Dieses innovative Arzneimittelverabreichungssystem zielt auf eine größtmögliche Bioverfügbarkeit bei gleichzeitiger Minimierung der Nebenwirkungen ab und schließt damit eine essentielle Lücke im Markt für die Behandlung der Lupusnephritis, welcher bis zum Jahr 2032 voraussichtlich auf 3,2 Mrd. USD anwachsen wird.

4. BioNxt BNT24003: Rheumatoide Arthritis (RA)

Rheumatoide Arthritis ist eine weitverbreitete Autoimmunerkrankung, von der weltweit Millionen Menschen betroffen sind und die zu Gelenksschmerzen, Schwellungen und eingeschränkter Mobilität führt. BioNxt nutzt sein Fachwissen auf dem Gebiet der sublingualen (Schmelzfilm) und oralen (magensaftresistente Tablette) Technologien, um proprietäre Lösungen für eine bessere Compliance (Therapietreue) und einen größeren Therapieerfolg zu entwickeln. Der weltweite Markt für RA-Medikamente wird bis zum Jahr 2033 voraussichtlich die Marke von 27 Mrd. USD knacken (Precedence Research).

5. BioNxt BNT24004: Formulierung für Anti-Aging und ein langes Leben

BioNxt steigt außerdem in den boomenden Sektor der lebensverlängernden Produkte und Anti-Aging-Produkte ein, der bis zum Jahr 2027 93 Mrd. USD erreichen dürfte (Statista). Das Unternehmen arbeitet aktuell an der Entwicklung proprietärer sublingualer (Schmelzfilm) und oraler (magensaftresistente Tablette) Arzneimittelprodukte mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, für die im Frühstadium ein Nutzen im Hinblick auf das langsamere Altern der Eierstöcke, eine Verlängerung der Fruchtbarkeit und insgesamt ein gesünderes Altern nachgewiesen werden konnte. Diese innovativen Lösungen sind darauf zugeschnitten, die steigende Nachfrage nach wirksamen Anti-Aging-Therapien zu befriedigen.

Arzneimittelverabreichungssysteme von BioNxt fördern die Gesundheit durch Präzisionsmedizin

Die von BioNxt entwickelten proprietären Systeme der sublingualen (Schmelzfilm), transdermalen (Hautpflaster) und oralen (magensaftresistente Tablette) Arzneimittelverabreichung markieren einen entscheidenden Fortschritt bei der Verbesserung des therapeutischen Outcomes. Durch die Fokussierung auf Technologien der nächsten Generation bietet BioNxt für eine ganze Reihe von wichtigen wachstumsstarken therapeutischen Märkten patientenfreundliche Lösungen an, bei denen Komfort, Präzision und Bioverfügbarkeit im Vordergrund stehen.

Unsere erweiterte Pipeline unterstreicht die Führungsrolle von BioNxt bei der Arzneimittelverabreichung der nächsten Generation, so Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions. Mit innovativen Lösungen wie sublingualen (Schmelzfilm), transdermalen (Hautpflaster) und oralen (magensaftresistente Tablette) Systemen zielen wir auf den ungedeckten Bedarf in kritischen Märkten ab, verbessern das Outcome der Patienten und schaffen so langfristig gute Wachstumschancen für BioNxt.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungstechnologien der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen - Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tablette) - zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen. Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus zunächst auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

BioNxt Solutions Inc.

Hugh Rogers, CEO & Director

E-Mail: info@bionxt.com

Tel: +1 780-818-6422

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Einige der in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind anhand der Verwendung von Begriffen zu erkennen wie z.B. erwartet, beabsichtigt, möglich, schätzt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, sollten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren nicht auf historischen Fakten und unterliegen daher verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen werden vermutlich bzw. können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren bzw. anderweitig zu korrigieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

