Siemens - Gewinne laufen lassen – Stopps nachziehen

Die Aktie von Siemens Energy ist 2024 ein absoluter Stammgast an dieser Stelle. Und das völlig zu Recht, denn der Titel ist nicht nur der absolute Topperformer unter den deutschen Standardwerten, sondern mit einem Kursplus von 300 % ist er auch glorreicher als die „Glorreichen 7“. Gemessen an der wöchentlichen, objektiven Auswertung anhand des „HSBC Trendkompasses“ ist das Papier weiterhin das trendstärkste aller DAX®-Werte. Charttechnisch hat die Aktie nach dem Spurt über das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2020 bei 34,21 EUR jüngst erneut ein Aufwärtsgap (42,02 EUR zu 43,37 EUR) gerissen und ihr Rekordlevel bis auf 48,70 EUR ausgebaut (siehe Chart). Solche Kurslücken sind ein Signal der Stärke und bestätigen den zugrundeliegenden Aufwärtstrend. Das zuletzt anziehende Volumen spielt den Bullen als weiteres Argument in die Karten. Gerade wenn ein Trend derart ins Laufen kommt, wie es gegenwärtig bei Siemens Energy der Fall ist, gewinnt allerdings ein aktives Money Management mehr und mehr an Bedeutung. In diesem Zusammenhang bietet das diskutierte Aufwärtsgap eine Möglichkeit, den Stopp für bestehende Engagements nachzuziehen.

Siemens Energy (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Siemens Energy

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.