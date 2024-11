AKTIE IM FOKUS: Amgen sacken nach Studiendaten zum Abnehmmittel Maritide ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amgen sind am Dienstag nach Studiendaten zum Abnehmmittel Maritide auf Talfahrt gegangen. Sie sackten zum Handelsstart auf 259 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahr. Zuletzt büßten die Papiere des US-Biotech-Unternehmens im frühen Handel 10 Prozent auf 264,59 US-Dollar ein. Zuvor hatte Amgen gemeldet, dass Maritide in der 52. Woche einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von bis zu 20 Prozent bei adipösen Menschen oder Menschen mit Übergewicht ohne Typ-2-Diabetes herbeigeführt hat.

Laut dem Analysehaus Jefferies ist damit das "untere Ende der Erwartungen erreicht" worden. Die allgemeinen Annahmen hätten zwischen 20 und 25 Prozent gelegen, sodass so mache Investoren enttäuscht sein dürften, hieß es. Citigroup-Analyst Geoff Meacham schrieb: Da keine Daten zur monatlichen Dosierung des Mittels berichtet worden seien, dürften die Aktien unter Druck stehen, bis es mehr Details gebe./ck/he