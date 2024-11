EQS-News: A.H.T. Syngas Technology N.V.: Verschiebung von Projektaufträgen des Rahmenvertrags in Japan auf das Jahr 2025 – Aufhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

A.H.T. Syngas Technology N.V.: Verschiebung von Projektaufträgen des Rahmenvertrags in Japan auf das Jahr 2025 – Aufhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024



26.11.2024 / 18:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





A.H.T. Syngas Technology N.V.: Verschiebung von Projektaufträgen des Rahmenvertrags in Japan auf das Jahr 2025 – Aufhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Verschiebungen von Einzelprojekten innerhalb des Rahmenvertrages eines japanischen Kunden in das Geschäftsjahr 2025

Verzögerungen auf Kundenseite bei lokal beizustellenden Komponenten

AHT und Kunde sind in engem Austausch; AHT bietet zusätzliche Services und Komponenten zur zügigen Inbetriebnahme der ersten Gesamtanlage an

Aufhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024

Aufgrund von laufenden Gesprächen kann derzeit keine aktualisierte Prognose abgegeben werden

Overath/Bonn/Leipzig, 26.11.2024. Die A.H.T. Syngas Technology N.V. („AHT“, ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), ein führendes Unternehmen in der Herstellung dezentraler und klimaförderlicher Biomassekraftwerke, muss auf Grund von Verschiebungen bei der Beauftragung der nächsten Projekte im Rahmen eines Großauftrags ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024 aufheben.

Die Ursachen für die Verschiebungen bei der Umsetzung des Rahmenvertrags mit einem japanischen Kunden sind der Tatsache geschuldet, dass es beim ersten Projekt der Pipeline unvorhersehbare Schwierigkeiten bei der lokalen Beschaffung und Integration der Anlage gibt. Diese Komponenten, beispielsweise für Trocknung und Transport der Biomasse, Wärmeverteilung sowie die Anpassung der Technologie an die japanischen Rahmenbedingungen, liegen in der Verantwortung des Kunden. Ziel ist es, diese Situation zeitnah zu beheben und für künftige Projekte zu berücksichtigen. AHT hat dem Kunden sowohl Serviceleistungen als auch Komponenten zur raschen Fertigstellung angeboten.

Nichtsdestotrotz wurde die erste von vier Linien des ersten Kraftwerks bereits jetzt in Betrieb genommen. Die nächsten Linien folgen wie geplant innerhalb der nächsten Wochen.

Der Kunde und AHT gehen davon aus, dass 2025 diese Themen gemeinsam behoben sind und die nächsten Biomassekraftwerke des Rahmenvertrages wieder regulär beauftragt werden.

„Die erste Anlage ist immer die Schwierigste“, betont Gero Ferges, CEO von AHT. „Verschiebungen bei einem Rahmenvertrag mit 20 geplanten Biomassekraftwerken sind kein ungewöhnlicher Vorgang. Gerne würden wir die Verträge für die vierte und fünfte Anlage auch noch in diesem Jahr abschließen, gehen nun aber von einer mehrmonatigen Verschiebung der Umsätze und Erlöse aus. Wir werden aus diesen Erfahrungen unsere Lehren ziehen und diese bei den zukünftigen Projekten einfließen lassen.“

Aufgrund von laufenden Verhandlungen und Gesprächen mit dem Kunden, kann AHT derzeit keine aktualisierte Prognose für das Geschäftsjahr 2024 abgeben.

Zum Zielmarkt Japan ist zu erwähnen, dass die japanische Regierung auch weiterhin die Abhängigkeit des Landes von nuklearen und fossilen Energieträgern reduzieren will. Dazu hilft die weltweit beste Einspeisevergütung, die dem Ausbau regenerativer Energiequellen eine besondere Bedeutung zukommen lässt. Biomasse ist dabei eine der tragenden Säulen, denn rund 70 Prozent der Landesfläche Japans sind bewaldet. Die Biomassekraftwerke von AHT eignen sich besonders für die dezentrale bzw. netzferne Versorgung ländlicher Regionen mit Strom und Wärme, in denen zugleich eine hohe Verfügbarkeit an lokaler Biomasse gegeben ist.

Analysten- und Investoren Call

Das Management der AHT wird die aktuelle Entwicklung in einem Video-Call am Donnerstag, 28.11.2024 um 11:00 Uhr, erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen. Anmeldung für Aktionäre und Analysten über ir@aht-cleantec.com



Über A.H.T. Syngas Technology N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.



Kontakt

A.H.T. Syngas Technology N.V.

Domicile: Schimmelt 2-16

5611 ZX Eindhoven

Phone: +49 (0) 2206 95190-10

Fax: +49 (0) 2206 95190-11

Mail: ir@aht-cleantec.com

www.aht-syngas.com

26.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: A.H.T Syngas Technology N.V. Schimmelt 2-16 5611 ZX Eindhoven Niederlande Telefon: +49 (0)2206 / 95 190 - 0 E-Mail: info@aht-cleantec.com Internet: www.aht-cleantec.com ISIN: NL0010872388 WKN: A12AGY Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 2038803

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2038803 26.11.2024 CET/CEST