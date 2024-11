Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet knapp im Minus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach seinem jüngsten Rücksetzer am Mittwoch zunächst nicht wieder in die Spur gefunden. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,15 Prozent auf 19.267,02 Punkte, wogegen der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen um 0,15 Prozent auf 26.249,68 Punkte zulegte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,4 Prozent.

Die hiesigen Märkte profitierten damit nicht von der moderat freundlichen Entwicklung der New Yorker Börsen. Dort ist laut Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die "Weihnachtsrally in vollem Gange". Er verwies auf die sogenannte Trump-Divergenz angesichts der Zollpläne des designierten US-Präsidenten. Am Dienstag hatte die Ankündigung von Zöllen auf Einfuhren aus Mexiko, Kanada und China durch Donald Trump die Anleger am deutschen Markt besorgt./gl/jha/