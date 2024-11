ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Volvo B auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 330 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo B von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 290 auf 330 schwedische Kronen angehoben. 2025 werde geprägt von global geringem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einer nur langsamen Elektrifizierung sowie Marktanteilszuwächsen chinesischer Hersteller, schrieb Analyst Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Jahresausblick für die Autobranche. Investoren dürften ihre Fokus weiter auf starke Barmittelzuflüsse richten, die Dividenden und Aktienrückkäufe erlauben. Zu finden seien sie in erster Linie bei Pkw- und Lkw-Herstellern sowie Reifenkonzernen. Beim Nutzfahrzeugbauer Volvo sieht Asumendi in den kommenden Jahren eine Produkterneuerungsdynamik, die ihresgleichen sucht./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2024 / 23:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------