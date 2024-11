ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Auto1 auf 17,10 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 12,10 auf 17,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Die Bausteine für die Trendwende fügen sich gut zusammen", argumentierte Analyst Marcus Diebel in seiner am Mittwoch vorliegenden Empfehlung mit dem vielversprechenden Kursziel. Der harte gesamtwirtschaftliche Gegenwind sei nun abgehakt und das Management konzentriere sich stark auf Volumenwachstum. In einem Optimalszenario traut er der Aktie sogar einen Anstieg bis auf 25 Euro zu./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2024 / 11:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2024 / 00:15 / GMT

