FT - China ermittelt gegen Verteidigungsminister wegen Korruption

Peking (Reuters) - Der chinesische Verteidigungsminister Dong Jun steht Medienberichten zufolge unter Korruptionsverdacht.

Gegen Dong werde im Rahmen einer umfassenden Anti-Korruptionsuntersuchung in den höchsten Rängen der Volksbefreiungsarmee (PLA) ermittelt, berichtete die Zeitung "Financial Times" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das chinesische Außen- und das Verteidigungsministerium äußerten sich zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Im Zuge der Ermittlungen wurden bislang mindestens neun Generäle der PLA und einige Manager der Rüstungsindustrie entlassen. Dong war im Dezember 2023 zum Verteidigungsminister ernannt worden. Seine beiden unmittelbaren Vorgänger wurden wegen "schwerer Verstöße gegen die Parteidisziplin" - ein Euphemismus für Korruption - aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen.

