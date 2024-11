ntv-Managerin Schwetje wird Geschäftsführerin von RTL Nord

HAMBURG/KÖLN (dpa-AFX) - Die Programmgeschäftsführerin des Nachrichtensenders ntv, Sonja Schwetje, wechselt innerhalb des RTL-Konzerns nach Hamburg zu RTL Nord. Die 51-Jährige wird zum 1. Februar 2025 Geschäftsführerin der RTL Nord GmbH, wie die private Fernsehgruppe mitteilte. Der Posten wird frei, weil Michael Pohl in den Ruhestand geht. Er ist seit 2006 Geschäftsführer.

RTL Nord als RTL-Tochter hat Standorte in Hamburg, Kiel, Bremen und Hannover. Rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steuern redaktionell und technisch Inhalte für die Regionalsendungen von RTL Nord sowie Sendungen und digitale Inhalte von RTL Deutschland bei.

Schwetje begann Ende der 1990er Jahre ihre journalistische Laufbahn als Volontärin bei RTL Nord. Später wechselte sie zu RTL West nach Köln, wurde im Verlauf dann Nachrichtenchefin von ntv. 2014 rückte sie zur Chefredakteurin des Nachrichtensenders auf. 2023 gab sie diesen Posten ab und war bereits einige Monate davor ntv-Programmgeschäftsführerin geworden. Dieser damals für sie geschaffene Posten wird nicht nachbesetzt, wie es von RTL nun hieß. Außerdem ist Schwetje aktuell und seit 2021 auch Chefredakteurin Wirtschaft & Netzwerke RTL NEWS.

Die Managerin und Journalistin teilte mit, sie freue sich, in ihre norddeutsche Heimat zurückzukehren. "Bei RTL Nord liegen die Wurzeln meiner journalistischen Laufbahn, und ich bin dankbar, dass ich hier jetzt eine neue berufliche Heimat finden darf, die zugleich räumlich näher an den wichtigsten Menschen in meinem privaten Leben liegt."/rin/DP/men