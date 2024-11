Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Gemeinschaftswährung am Vortag zulegen konnte. Am Morgen wurde sie bei 1,0539 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend bei 1,0560 Dollar gestanden hatte.

Zur Wochenmitte hatten Aussagen des Direktoriumsmitglieds der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, den Euro noch deutlich nach oben getrieben. Die Geldpolitikerin hatte in einem Interview vor zu starken Zinssenkungen in der Eurozone gewarnt.

Im Handelsverlauf richtet sich das Interesse der Anleger auf Preisdaten aus der Eurozone und deren mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik der EZB. Am Morgen war in Spanien ein deutlicher Anstieg der Inflationsrate gemeldet worden. Der Preissprung geht allerdings auf einen Basiseffekt bei den Energie zurück.

Im weiteren Tagesverlauf werden noch Preisdaten aus Deutschland erwartet. Hier wird ebenfalls mit einem Anstieg der Teuerung gerechnet./jkr/jsl/jha/