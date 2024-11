EQS-News: Swiss Merchant Group begibt eine neue Schweizer Franken Obligation mit einer 8%igen Coupon Verzinsung

EQS-News: Swiss Merchant Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Swiss Merchant Group begibt eine neue Schweizer Franken Obligation mit einer 8%igen Coupon Verzinsung



Kastanienbaum in der Schweiz, 28. November 2024– Die Swiss Merchant Group AG („SMG“), ein auf nachhaltige Investments spezialisierter Investor gibt bekannt, dass dieser nach der erfolgreichen Annahme der Schweizer Franken Obligation mit der Valoren Nr. 129968923 aus dem Jahr 2023 nun die zweite Schweizer Franken Obligation mit einer 5 jährigen Laufzeit sowie mit einem 8%igen Coupon ausgestattet, ab dem 1. Dezember 2024 begeben wird.



Die Emittentin plant im Rahmen einer FIDLEG prospektbefreiten Emission ein Gesamtvolumen von bis zu CHF 8 Millionen dieser Swiss Merchant Obligation mit der ISIN: CH1393678722, Valoren: 139367872 und WKN: A3L5FF an Investoren auszugeben.



Die Schuldverschreibung wird in einer Globalurkunde verbrieft und kann von qualifizierten Anlegern direkt mittels Orderauftrag über regulierte Schweizer FIDLEG Berater sowie über die eigene Hausbank gezeichnet werden.



Axel Krüger, Verwaltungsratspräsident der Swiss Merchant Group AG; „Wir sind froh einem ausgewählten Anlagepublikum eine weitere bankunabhängige Unternehmensanleihe anbieten zu können, welche es den Anlegern erlaubt eine interessante Zinszahlung zu erhalten“





Kontakt:

Swiss Merchant Group AG

Villa “Krämerstein”

St. Niklauserstrasse 59

CH-6047 Kastanienbaum

Central Desk + 41 41 511 37 00

E-Mail: info@swissmerchantgroup.com



CH1299689237

1395605D SW

Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Merchant Group AG St Niklausenstrasse 59 6047 Kastanienbaum Schweiz Telefon: +41 41 511 37 00 E-Mail: info@swissmerchantgroup.com Internet: www.swissmerchantgroup.com ISIN: CH0323874260, CH1299689237 WKN: A1817G, A3LPB2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 2040487

