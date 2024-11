Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Rentenniveau/Österreich

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Rentenniveau/Österreich:

"Auf den ersten Blick herrschen in der Alpenrepublik wahrhaft paradiesische Zustände für alle Ruheständler. Obwohl sie früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden, liegen ihre Altersbezüge im Schnitt weit über dem, was Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhalten. (.) Allerdings verschweigen die glühenden Anhänger des österreichischen Rentensystems dessen Nachteile. Zwar profitiert das Nachbarland - noch - von einer im Vergleich jüngeren Bevölkerung und der Einbeziehung der Selbstständigen und Beamten in die gesetzliche Versicherung, dennoch gibt es die hohen Renten nicht umsonst. Wer weniger als 15 Beitragsjahre hat, geht komplett leer aus. Wegen der hohen Abgabenlast haben die Beschäftigten weniger Netto vom Brutto. Zudem fließt schon jetzt jeder dritte Euro an Steuereinnahmen in das System. Reformen sind unumgänglich."/yyzz/DP/he