ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax macht Rücksetzer wett

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt ist am Donnerstag in eine neue Runde gegangen. Nach zwei schwächeren Tagen holte der Leitindex Dax diese Verluste komplett wieder auf. Eine überraschend stabile Inflationsentwicklung in Deutschland stützte die Zinssenkungshoffnungen des Marktes und offenbar auch seine Stimmung. Am Ende verbuchte der Dax ein Plus von 0,85 Prozent auf 19.425,73 Punkte.

In Deutschland war der für europäische Zwecke erhobene Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) im November um 2,4 Prozent im Jahresvergleich nach oben geklettert. Die Rate hatte bereits im Vormonat bei 2,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 2,6 Prozent gerechnet.

"Für 2025 zeichnet sich eine Entspannung ab", erwartet VP Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel. Die EZB werde trotz des Inflationsanstieges den Leitzins im Dezember um weitere 0,25 Prozentpunkte zurücknehmen. "Der geldpolitische Lockerungskurs wird beibehalten, solange sich an der Projektion eines Inflationsrückgangs im kommenden Jahr nichts ändert."

Die Börsenumsätze fielen angesichts fehlender Impulse von den US-Börsen überschaubar aus. Wegen des Feiertags Thanksgiving wird in New York an diesem Donnerstag gar nicht gehandelt und am Freitag erklingt die Schlussglocke früher als sonst üblich.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen schloss am Donnerstag 0,15 Prozent im Plus bei 26.225,82 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,54 Prozent hoch.

An der Dax-Spitze stiegen Airbus um 4,2 Prozent und knüpften damit an die Gewinne vom Vortag an. Einem Medienbericht zufolge dürfte der Triebwerkhersteller CFM ursprünglich für das Wartungsgeschäft produzierte Triebwerke nun an den Flugzeugbauer abgeben. Damit könne Airbus das eigene Ziel für die Auslieferungen 2024 erreichen, schrieb die US-Bank Jefferies.

Aktien von Hugo Boss sackten um 8,5 Prozent ab. Auslöser der Verluste war ein Bericht im "Handelsblatt" über mögliche rechtliche Probleme für Firmenchef Daniel Grieder im Zusammenhang mit einem ursprünglich geplanten Einstieg von ihm beim Konzern. Eine Unternehmenssprecherin sagte dem Bericht zufolge, das Verhalten des Managers habe im Einklang mit geltendem Recht gestanden.

Aktien von Nutzfahrzeugherstellern profitierten von einer optimistischen Studie der französischen Investmentbank Exane-BNP. Analyst Jonathan Mounsey stufte Traton auf "Outperform" hoch, die Aktien der VW-Nutzfahrzeugholding stiegen um 2,3 Prozent. Die Anteile des Konkurrenten Daimler Truck legten um 2,6 Prozent zu.

Der kaum bewegte Euro kostete am Abend 1,0553 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0542 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9485 Euro gekostet.

Am Rentenmarkt fiel der Rentenindex Rex um 0,06 Prozent auf 127,10 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,10 auf 2,12 Prozent. Der Bund-Future gewann zuletzt 0,26 Prozent auf 134,38 Punkte./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---