Schweizer Börse ernennt Bjørn Sibbern zum Konzernchef

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse SIX hat Bjørn Sibbern zum neuen Konzernchef ernannt.

Der Däne löst am 1. Januar 2025 Jos Dijsselhof ab, teilte der Börsenbetreiber am Donnerstag mit. Dijsselhof verlässt die SIX nach sieben Jahren, um eine neue berufliche Herausforderung im Nahen Osten anzunehmen. Sibbern leitet seit Anfang 2024 als Global Head of Exchanges das internationale Börsengeschäft der SIX. "Bjørn bringt mit seiner starken Erfolgsbilanz die nötige internationale Fachkompetenz und Führungsqualität mit, um den eingeschlagenen Wachstumspfad von SIX weiter zu verfolgen und zu beschleunigen", erklärte Verwaltungsratspräsident Thomas Wellauer. Sibbern verfüge über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Kapitalmärkte mit Tätigkeiten bei der Nasdaq, OMX Exchanges und als Chef der E*Trade Bank Denmark.

Zum SIX-Konzern gehört seit 2020 auch die spanische Börse BME. Die Schweizer sind seit Jahren dabei, ihr Börsengeschäft über Zukäufe auszubauen und wollen aktuell die britische Handelsplattform Aquis Exchange übernehmen.

