Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - Die EZB sollte aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau die Tür zu einer größeren Zinssenkung im Dezember offenlassen. Aus heutiger Scht gebe es allen Grund die Zinsen am 12. Dezember nach unten zu setzen, sagte Villeroy am Donnerstag in einer Rede auf einer Veranstaltung der französischen Notenbank in Paris. "Das Ausmaß der Kürzung sollte optional sein, abhängig von den eingehenden Daten, den Wirtschaftsprojektionen und unserer Risikoeinschätzung", sagte er.

Bis zur nächsten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 12. Dezember werden noch wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht - darunter Inflationsdaten für die Euro-Zone im November. Zudem werden den Euro-Wächtern zu ihrem Dezember-Zinstreffen neue Konjunktur- und Inflationsprognosen der Volkswirte der Euro-Notenbanken vorliegen. Diese vierteljährlich erstellten sogenannten Projektionen sind eine wichtige Entscheidungshilfe für die Währungshüter. Aktuell wird unter den Währungshütern diskutiert wie weit und wie stark die Zinsen im Euroraum noch sinken sollen.

(Bericht von Tassilo Hummel; Bearbeitet von Frank Siebelt; Redigiert von; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)