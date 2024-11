Baerbock reist zu Kurzbesuch nach Peking - Thema auch Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will zu einem Kurzbesuch nach China reisen.

Sie werde am Sonntag zu einem Arbeitsbesuch nach Peking aufbrechen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Am Montag werde sie ihren chinesischen Amtskollegen treffen, dabei werde es unter anderem um den russischen Krieg gegen die Ukraine gehen. Die Grünen-Politikerin werde vor Ort auch Wirtschaftsvertreter treffen. Angesprochen auf die europäischen Strafzölle auf E-Autos aus China sagte der Sprecher, hier verhandele die EU-Kommission. Es werde aber um alle möglichen Themen vor Ort gehen.

Im Anschluss will Baerbock nach Brüssel reisen. Dort trifft sie Dienstag und Mittwoch ihrem Sprecher zufolge die Außenminister des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato.

