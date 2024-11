Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Inflation und Frankreich im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,22 Prozent auf 134,68 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,10 Prozent.

Die Renditen in der Eurozone knüpften so an ihrer Vortagsverluste an. Die Hoffnung, dass es in Frankreich doch noch zu einem Haushaltskompromiss kommt und die Regierung im Amt bleiben kann, ist laut Medienberichten gestiegen. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen war angesichts der Unsicherheit zuletzt erstmals über das Niveau von entsprechenden griechischen Papieren gestiegen. Am Freitag gaben die Renditen in fast allen Euroländern nach.

Die Inflation in der Eurozone hat im November den zweiten Monat in Folge zugelegt. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,3 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat. Im Oktober hatte die Inflationsrate bei 2,0 Prozent gelegen. Da Volkswirte diesen Anstieg erwartet hatten, bewegten die Daten den Devisenmarkt kaum. Vor allem Basiseffekte wurden für den Anstieg verantwortlich gemacht.

Viele Ökonomen erwarten, dass die EZB bei der nächsten Zinssitzung Mitte Dezember ihren Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte senken wird. Einige Experten spekulieren aber auch angesichts der schwachen Konjunktur auf eine Senkung um 0,50 Prozentpunkte. An den vergangenen Tagen signalisierten verschiedene Vertreter der EZB weitere Zinssenkungen. Über das Tempo der weiteren Schritte gibt es aber unterschiedliche Signale.

"Trotz der angestiegenen Inflation im November dürfte sich die EZB von ihrem Zinssenkungskurs nicht abbringen lassen", kommentierte Commerzbank-Experte Vincent Stamer. Ein Grund dafür sei, dass die Inflation unter den Erwartungen der EZB liege. Im September habe sie noch eine Inflation im vierten Quartal von 2,6 Prozent erwartet. "Auch im kommenden Jahr wird die tatsächliche Inflation unter den Erwartungen der EZB aus dem September liegen", schrieb Stamer./jsl/he