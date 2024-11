WTI Crude Future (Kontrakt Jan 25) - Diese Marken sollten Sie auf dem Schirm haben

Ausgerechnet der Ölpreis konnte von der verschärften geopolitischen Lage nicht profitieren. Vielmehr ist das „schwarze Gold“ bei gut 70 USD in das Jahr 2024 gestartet – bei gut 70 USD scheint es nun auch zu Ende zu gehen. Per Saldo ergibt sich ein volatiles Nullsummenspiel. Die fehlende Dynamik schlägt sich mittlerweile in eng beieinanderliegenden Bollinger Bänder nieder – und zwar auf Wochen- und Monatsbasis. In der Vergangenheit war ein enger Abstand zwischen den Begrenzungen dieses Volatilitätsindikators oftmals ein idealer Nährboden für die Etablierung des nächsten Trends. Auf der Unterseite bilden die Tiefs bei 65/62 USD einen extrem wichtigen Rückzugsbereich. Seit 2018 hat der Ölpreis hier immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Dagegen fallen auf der Oberseite der Abwärtstrend seit Oktober 2023 (akt. bei 79,26 USD) mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 79,73 USD) sowie den Hochs bei 80 USD zusammen. Dringender charttechnischer Handlungsbedarf ergibt sich erst im Ausbruchsfall, was wir im „HSBC Daily Trading“ unterjährig kommentieren werden. Aber größere Ölpreis-Schwankungen zählen zu den Überraschungen 2025, auf die sich Anlegerinnen und Anleger einstellen sollten.

WTI Crude Future (Kontrakt Jan 25) (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart WTI Crude Future (Kontrakt Jan 25)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.