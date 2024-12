Bitcoin fällt zurück auf 95.000 Dollar – Anleger hoffen weiterhin auf 100.000 Dollar

Auch zu Wochenbeginn müssen Anleger weiterhin auf das erstmalige Erreichen der 100.000-Dollar-Marke warten. Aktuell herrscht eine Pattsituation und damit eine trügerische Stille am Markt. Bullen und Bären geben sich die Klinke in die Hand. Die technische Konstellation könnte Marktteilnehmer zusehends zum Verhängnis werden. Der Sprung in die Sechsstelligkeit scheint insbesondere aus psychologischer Sicht eine Herausforderung zu sein.

Vorfreude auf kryptofreundliche Politik bleibt bestehen – Bitcoin verharrt seit Tagen knapp unter 100.000 Dollar

Die Vorfreude der Anleger auf eine kryptofreundliche Politik und Regulierung in den USA bleibt zwar erhalten, könnte nun aber temporär einer nüchternen Betrachtungsweise weichen.

Das Interesse von Privatanlegern und institutionellen Adressen dürfte nun zusehends zu Werten aus den zweiten und dritten Reihen wandern. Der Bitcoin scheint für viele Investoren preistechnisch derzeit zu teuer zu sein. Offensichtlich sind Anleger für sechsstellige Preisniveaus noch nicht bereit.

Es bleibt abzuwarten, welchen Rang Bitcoin und Co auf Trumps Prioritätenliste einnehmen werden. Zudem bleibt völlig offen, inwiefern Kryptoanlagen in Zukunft durch Washington reguliert werden. Es besteht immer noch die Gefahr, dass Trump den Anleger im Wahlkampf das Blaue vom Himmel versprochen haben könnte.