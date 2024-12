EQS-News: AGRANA und INGREDION planen Joint Venture in Rumänien

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Joint Venture

02.12.2024 / 10:00 CET/CEST

AGRANA und INGREDION planen Joint Venture in Rumänien

Die AGRANA Stärke GmbH, eine Tochter der AGRANA Beteiligungs-AG, hat einen Joint Venture-Vertrag mit dem Stärkeproduzenten INGREDION Germany GmbH zur gemeinsamen Weiterentwicklung der Stärkeproduktion in Rumänien unterzeichnet. Auf der Grundlage des Vertrages, der unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden steht, wird die INGREDION Germany GmbH von der AGRANA Stärke GmbH 49% der Anteile an ihrer rumänischen Tochtergesellschaft S.C. AGFD Țăndărei s.r.l. erwerben.

„Wir wollen durch ein Joint Venture mit INGREDION als idealem Partner unser Wachstum in Europa vorantreiben. Die Zusammenarbeit kombiniert unsere unterschiedlichen Kompetenzen in der Stärkeproduktion und passt perfekt zu unserer ‚Next Level‘-Strategie. Diese setzen wir Schritt für Schritt um, wobei eine zentrale Säule die konsequente Stärkung unseres Commodity- und Spezialitätengeschäfts umfasst,“ erläutert Mag. Stephan Büttner, Vorstandsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG.

Weitere Details über das Joint Venture von AGRANA mit INGREDION in Rumänien werden nach der Genehmigung der Transaktion durch die zuständigen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden bekannt gegeben.

Über AGRANA

AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 53 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,8 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen, weltweit führender Hersteller von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa.

Die AGRANA Stärke GmbH ist mit den drei österreichischen Werken in Aschach/Donau (OÖ), Gmünd (NÖ) und Pischelsdorf (NÖ) sowie in Țăndărei (Rumänien) und in Szabadegyhaza (Ungarn) an insgesamt fünf Produktionsstandorten tätig und hat sich als Spezialist für individuelle Stärkeanwendungen etabliert. Der Stärkebereich machte im vergangenen Geschäftsjahr mit 1,1 Mrd. Euro knapp ein Drittel des Konzernumsatzes aus.

Über INGREDION

Die INGREDION Germany GmbH ist in der Entwicklung und Produktion verschiedener Spezialstärken tätig, die als funktionelle Inhaltsstoffe bei der Herstellung einer Vielzahl von Lebensmitteln zum Einsatz kommen. INGREDION Germany GmbH ist Teil der INGREDION-Gruppe, einem globalen Anbieter von Zutatenlösungen. Die INGREDION-Gruppe produziert Stärken, Süßungsmittel und andere Zutaten aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Tapioka und der Stevia-Pflanze und beliefert Kunden in der Lebensmittel- und Getränke-, Tiernahrungs-, Pharma- und Papierindustrie.





