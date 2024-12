Hedgefonds-Manager Einhorn steigt bei Lanxess ein

Der US-Hedgefonds-Manager David Einhorn ist beim Spezialchemiekonzern Lanxess eingestiegen.

Einhorn hält direkt 3,06 Prozent an Lanxess, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Montag hervorgeht. Dazu kommen Derivate, die ihm Zugriff auf weitere zwei Prozent sichern könnten. Die Aktien von Lanxess stiegen daraufhin zeitweise um knapp elf Prozent, so stark wie seit mehr als vier Monaten nicht. Damit notieren sie aber immer noch etwa acht Prozent unter dem Niveau zu Jahresbeginn und haben damit gut doppelt so stark verloren wie der Nebenwerte-Index MDax.

Bei Lanxess war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Laut LSEG-Daten zählt Einhorn mit dem Paket nun zu den größten Investoren bei dem Unternehmen. Größter Anteilseigner ist demnach bislang Causeway Capital mit rund fünf Prozent, gefolgt von Capital Research Global Investors mit gut vier Prozent und BlackRock mit knapp 3,7 Prozent.