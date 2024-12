Pressestimme: 'Stuttgarter Nachrichten' zu Syrien

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Syrien:

Westliche Staaten ducken sich weg, weil in Syrien aus ihrer Sicht Böse gegen Böse kämpfen. Die Rebellen werden von der islamistischen Gruppe HTS angeführt, die aus dem Terrornetzwerk Al-Kaida hervorgegangen ist. Sie greifen die Truppen des Machthabers und Kriegsverbrechers Baschar al-Assad an. Wem soll man da die Daumen drücken? Doch auch ein Konflikt zwischen unsympathischen Parteien kann Folgen für Europa haben. Sollte Assad zum Angriff übergehen, könnte er hunderttausende Zivilisten an die türkische Grenze treiben. Eine Massenwanderung nach Europa wäre wahrscheinlich./yyzz/DP/mis