APA ots news: "Aufwind für deine Vorhaben": Volksbanken-Verbund launcht neue Imagekampagne

Kampagnenkern: Die Volksbanken unterstützen die Menschen bei der Verwirklichung ihrer Träume. Wien (APA-ots) - Mit ihrer aktuellen Imagekampagne inspirieren die Volksbanken Menschen und Unternehmen, die Zukunft aktiv mitzugestalten und stehen ihnen dabei als Partner zur Seite. "Aufwind für deine Vorhaben", so die zentrale Botschaft der Offensive, die seit Mitte Oktober bis Sommer 2025 im TV, OOH, Print, Digital und auf Social Media zu sehen ist. Die Aufwind-Kampagne des Volksbanken-Verbundes greift dessen zukunftsorientiertes Selbstverständnis auf und übersetzt es in emotionale Bilder: Die Protagonist:innen der Spots und Sujets sind sichtbar vom Gefühl des Aufwinds getragen. "Den Kern unserer Aufwind-Kampagne bildet der Anspruch, Menschen bei der Finanzierung ihrer Lebenspläne zu unterstützen. Damit sorgen wir nicht nur im Leben unserer Kund:innen, sondern auch in der Region für Aufwind", sagt Patricia Botan, Senior Marketing Manager bei der VOLKSBANK WIEN AG. "Aufwind symbolisiert eine Haltung, bei der Chancen ergriffen werden und der Wandel aktiv mitgestaltet wird - ob für unsere Kund:innen, Partner:innen oder Mitarbeiter:innen." Aufwind beginnt in der Region Seit ihrer Gründung vor über 170 Jahren sind die Volksbanken fest in Österreichs Regionen verwurzelt. Mehr als 95 Prozent der Finanzierungen des Volksbanken-Verbundes erfolgen im Inland. Die Volksbanken finanzieren als regionale Hausbanken lokale Investitionsvorhaben von Unternehmer:innen und unternehmerisch denkenden Privatkund:innen und tragen so unmittelbar zum Wachstum regionaler Wirtschaftskreisläufe bei. Daher beginnt Aufwind für die Volksbanken in den Regionen, bei jedem Einzelnen. Aufschwung kann nur gemeinsam und auf einer gegenseitigen Vertrauensbasis gelingen. https://www.youtube.com/watch?v=Wo6gi9aiMKo Der Volksbanken-Verbund Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 30,8 Mrd. Euro und betreut mit 3.128 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente) in 232 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.6.2024). Weitere Informationen auf http://www.volksbank.at bzw. http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. VOLKSBANK WIEN AG Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.282 Mitarbeitenden ( Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand 30.06.2024). Weitere Informationen auf http://www.volksbankwien.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.