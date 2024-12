EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG aktualisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2024

EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis

Pfeiffer Vacuum Technology AG aktualisiert die Prognose für das Geschäftsjahr 2024



Asslar, 3. Dez. 2024. Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, aktualisiert den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024.

Der Vorstand erwartet nun für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 870 Mio. Euro (bisher: rund 900 Mio. Euro). Der Rückgang ist in erster Linie auf die Nachfrageentwicklung besonders im Halbleitermarkt sowie auf die globalen Wirtschaftsbedingungen zurückzuführen.

Weiterhin wird erwartet, dass die EBIT-Marge auf ungefähr 7 Prozent sinken wird (bisher: rund 9 Prozent). Dies ist in erster Linie auf negative Skaleneffekte aufgrund des Umsatzrückgangs sowie steigende Kosten zurückzuführen. Dabei ist die Kostenentwicklung auch durch zusätzliche Aufwendungen für die ERP-Systemumstellungen begründet.

Aufgrund den derzeitigen Marktbedingungen werden einige Investitionsprojekte neu evaluiert und terminiert. Demzufolge werden Investitionsausgaben in Höhe von rund 60 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024 erwartet (bisher: etwa 70 Millionen Euro).

Über Pfeiffer Vacuum Technology AG

Die börsennotierte Pfeiffer Vacuum Technology AG (Börsenkürzel: PFV, ISIN DE0006916604) tritt am Markt als Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions auf und bietet ein komplettes Portfolio an Vakuumpumpen, Lecksuchern, Mess- und Analysegeräten, Bauteilen sowie Vakuumkammern und -systemen. Seit Erfindung der Turbopumpe steht Pfeiffer für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien.

Die Pfeiffer Technology AG gehört zur Busch Group, einem der weltweit größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions und centrotherm clean solutions. Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 44 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland– Frankreich– Schweiz.



Mehr Informationen finden Sie unter https://ir.pfeiffer-vacuum.com.

