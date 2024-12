Barnier gegen Rücktritt von Macron: Präsident ist Garant der Stabilität

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - In Frankreich hat Ministerpräsident Michel Barnier kurz vor seinem erwarteten Sturz Forderungen zurückgewiesen, mit ihm solle auch Präsident Emmanuel Macron seinen Hut nehmen.

Macron sei ein Garant der Stabilität in Frankreich, sagte Barnier am Dienstagabend im Fernsehen. Er zeigte sich weiter offen für Verhandlungen über den umstrittenen Haushaltsentwurf. Die rechtsnationale Rassemblement National sowie die Linkenfraktion im Parlament wollen Barnier am Mittwoch durch einen Misstrauensantrag mit ihrer parlamentarischen Mehrheit stürzen.

Macron erklärte während eines Staatsbesuchs am Dienstag in Saudi-Arabien, er könne nicht glauben, dass es zu einer Abstimmung über einen Misstrauensantrag komme. Ein vorzeitiges Ende seiner bis 2027 terminierten Amtszeit schloss er aus: Er werde das in ihn gesetzte Vertrauen mit ganzer Energie bis zur letzten Sekunde ehren.

