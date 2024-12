KORREKTUR: Chef des US-Versicherers UnitedHealthcare in Manhattan erschossen

(Es wird klargestellt, dass es um den Chef der Versicherungssparte UnitedHealthcare der Unitedhealth Group geht.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Chef der Versicherungssparte der UnitedHealth Group , Brian Thompson, ist am Mittwochmorgen im New Yorker Stadtteil Manhattan erschossen worden. Das bestätigte die New Yorker Polizei. Der Manager wurde vor einem Hotel nahe dem Central Park erschossen, in dem das Unternehmen einen Investorentag abhalten wollte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg zudem unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen./mis/ngu