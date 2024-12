Mitarbeiter protestieren auf VW-Betriebsversammlung

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Mit Protesten der Belegschaft hat bei Volkswagen in Wolfsburg die Betriebsversammlung begonnen. Mitarbeiter empfingen den Vorstand mit Transparenten, mit denen sie gegen die harten Sparpläne des Konzerns protestierten. Auf der nicht öffentlichen Versammlung soll Konzernchef Oliver Blume den Unternehmensbericht halten.

Von Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die zu der Versammlung eingeladen hat, werden klare Worte gegen den Sparkurs des Konzerns erwartet. Als Gastredner will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Belegschaft sprechen.

Auf einem Transparent der VW -Beschäftigten war zu lesen "Wann spart der Vorstand?" - "Alle Werken müssen bleiben!" wurde auf einem Flugblatt gefordert, das direkt unter dem Namen des Konzernchefs am Podium angebracht war.

Erst am Montag hatten Zehntausende vor dem Vorstandshochhaus gegen die Sparpläne des Konzerns protestiert, 47.000 traten allein in Wolfsburg für zwei Stunden in den Warnstreik. Europas größter Autobauer fordert wegen der schwierigen Lage des Konzerns zehn Prozent Lohnkürzung. Zudem stehen Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Raum./fjo/DP/ngu