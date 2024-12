Aktien Frankfurt Eröffnung: Die Party nimmt eine Auszeit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Sprung des Dax um fast 1000 Punkte nach oben binnen fünf Tagen mit zuletzt drei Rekorden in Folge haben es Anleger am Donnerstag langsamer angehen lassen. In den ersten Handelsminuten trat der Leitindex Dax mit 20.242 Zählern quasi auf der Stelle. Er blieb damit knapp unter dem Rekord vom Vortag.

"Der Dax hat die letzten fünf Handelstage im Plus beendet. Das ist die längste Positiv-Serie seit August", merkte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. Gleichwohl entschlössen sich "im Moment noch kaum Anlegerinnen und Anleger dazu, die Party zu verlassen".

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen legte um ein halbes Prozent auf 26.947 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bewegte sich kaum./bek/jha/