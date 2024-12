Dow Jones Industrial Average® - Die großen, strategischen Leitplanken …

Zur Verdeutlichung und als argumentativen Einstieg in unseren Jahresausblick wählen wir den Jahreschart des Dow Jones® und setzen damit unsere Tradition der Analyse sehr hoher Zeitebenen fort. Dadurch lassen sich oftmals die großen Trends identifizieren, welche Investorinnen und Investoren im hektischen Tagesgeschäft gern mal aus den Augen verlieren. In den letzten Jahren hatten sich die amerikanischen Standardwerte intensiv mit einer ultra-langfristigen Trendlinie auseinandergesetzt (siehe Chart). Gemeint ist der Trend, welcher die Hochpunkte von 1929 und vom Jahrtausendwechsel 1999/2000 verbindet (akt. bei 38.618 Punkten). Zusammen mit den Hochpunkten der letzten drei Jahre bei rund 37.000 Punkten entstand hier vor Jahresfrist ein wichtiger Kreuzwiderstand, dessen Überwinden 2024 neues Aufwärtsmomentum entfachte. Aus diesem Paukenschlag ergeben sich vor allem zwei Implikationen: Die offensichtliche ist ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 45.000 Punkten. Nicht ganz so naheliegend, ist die dadurch erfolgte Trenddynamisierung. So lässt sich mittlerweile ein steilerer Aufwärtstrendkanal konstruieren, dessen obere Begrenzung aktuell bei 47.761 Punkten verläuft. Ein erster Hinweis auf möglicherweise noch vorhandene Renditepotenziale.

Dow Jones Industrial Average® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

