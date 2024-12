EQS-News: DFL steigert nationale Medienerlöse ab der Saison 2025/26

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Die DFL Deutsche Fußball Liga hat bei der Vergabe der deutschsprachigen Medienrechte erneut die Milliarden-Marke übersprungen und damit an das hohe Erlösniveau der vergangenen Jahre angeknüpft. Für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 können die 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 1,121 Milliarden Euro pro Saison rechnen. Dies entspricht einem Gesamterlös in Höhe von 4,484 Milliarden Euro und einer Steigerung von rund zwei Prozent im Vergleich zum vorherigen Zyklus.



Vgl. zu den weiteren Einzelheiten:



https://www.dfl.de/de/aktuelles/dfl-steigert-nationale-medienerloese-ab-2025-26-auf-1121-milliarden-euro-pro-saison/





Dortmund, den 5. Dezember 2024



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

