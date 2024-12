EQS-News: Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) wird Großaktionärin der Deutschen Konsum REIT-AG

EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) wird Großaktionärin der Deutschen Konsum REIT-AG



05.12.2024 / 16:30 CET/CEST

Potsdam, 4. Dezember 2024 – Durch die Wandlung einer Wandelanleihe ist die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) Großaktionärin der Deutschen Konsum REIT-AG geworden.

Die Deutsche Konsum REIT-AG hatte 2015 zwei nachrangig besicherte Wandelanleihen in Höhe von EUR 37 Mio. mit einer Laufzeit bis Januar 2025 begeben. Durch die teilweise Wandlung durch die VBL wurde ein wesentlicher Teil dieser Anleihen durch die Ausgabe von 5.572.704 neuen Aktien getilgt. Diese Ablösung hat einen positiven Effekt auf den Schuldenstand der Gesellschaft.

Das Unternehmen begrüßt die neue Aktionärin und freut sich auf eine langfristige Zusammenarbeit.

Die Deutsche Konsum REIT-AG hat am 26. November 2024 eine Spanne bei der Verschuldungsquote (Loan-to-Value, LTV) für das Jahr 2023/2024 bekanntgegeben (siehe

Pressemitteilung

). Mit der aktuellen Wandlung der Wandelanleihe wird ein zusätzlicher positiver Effekt auf den LTV im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2024/2025 erwartet.

Der vollständige Jahresabschluss wird am 19. Dezember 2024 veröffentlicht.

Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt.

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG

Mareike Kuliberda

Investor Relations

mk@deutsche-konsum.de

+49 (0) 331 74 00 76 - 533

