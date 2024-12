IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel meldet Untersuchungsergebnisse des zweiten hochgradigen Sulfidabschnitts auf dem Projekt Bannockburn

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel meldet Untersuchungsergebnisse des zweiten hochgradigen Sulfidabschnitts auf dem Projekt Bannockburn

Höhepunkte

- Gut mineralisierter Abschnitt mit einem Gehalt von 1,11 % Nickel über 10,1 Meter, einschließlich 1,32 % Nickel, 0,17 % Kupfer und 0,55 g/t Palladium + Platin über 4,4 Meter

- Der mineralisierte Abschnitt befindet sich 138 Meter nordwestlich von BAN24-18, der 1,61 % Nickel auf 12,0 Metern, einschließlich 3,95 % Nickel auf 4,0 Metern, durchschnitten hat.

- Nachfolgebohrung BAN24-21 ist im Gange, BHEM-Untersuchung geplant

TORONTO, 05. Dezember 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - freut sich, die Untersuchungsergebnisse des Bohrlochs BAN24-20 auf dem unternehmenseigenen Grundstück Bannockburn bekannt zu geben, in dem 15,7 Meter netto-texturierte Sulfide innerhalb eines disseminierten sulfidhaltigen Peridotits durchteuft wurden. Bannockburn ist eines der südlichen Explorationsgrundstücke des Unternehmens im Nickelgebiet Timmins.

CEO Mark Selby sagte: "Wir sind sehr erfreut, dass dieses zweite Bohrloch bei Bannockburn einen gut mineralisierten Abschnitt mit einem Gehalt von 1,11 % Nickel auf 10,1 Metern durchteuft hat und sowohl mit dem geophysikalischen Ziel, das in der vorherigen Bohrlochuntersuchung identifiziert worden war, als auch mit der beobachteten Mineralisierung korreliert. Wir freuen uns darauf, das höhergradige Potenzial dieses Ziels weiter zu erschließen und andere hochgradige Leiter, die auf dem Grundstück Bannockburn identifiziert wurden, zu erproben."

Bannockburn

Das Grundstück Bannockburn liegt 65 Kilometer südlich von Timmins und etwa 20 Kilometer westlich von Matachewan, Ontario, und befindet sich in der Nähe der unternehmenseigenen Grundstücke Midlothian und Sothman. Das Unternehmen konzentrierte sich in erster Linie auf die niedriggradige Nickelzone mit großen Tonnagen (die B-Zone) und hat eine Reihe neuer aussichtsreicher Ziele identifiziert, die auf höhergradiges Material getestet werden.

Bannockburn F-Zone

Die Ergebnisse der Untersuchungen der hochgradigen Nickelmineralisierung, die in Bohrloch BAN24-20 identifiziert wurden, weisen auf bis zu 1,32 % Nickel auf 4,4 Metern innerhalb einer gut mineralisierten Zone mit 0,80 % Nickel auf einer Bohrlochlänge von 15,7 Metern hin. (Abbildung 1a). Das Bohrloch BAN24-20 durchteufte das BHEM-Ziel in 470 Metern Bohrlochtiefe (innerhalb von 20 Metern vom interpretierten Standort) innerhalb eines stark serpentinisierten Peridotits, der netzartig strukturierte bis lokal halbmassive Sulfide enthält. Der stark mineralisierte Peridotit weist eine Kernlänge von etwa 10,1 Metern auf und wird bis zum Ende des Bohrlochs von stark serpentinisiertem Peridotit mit vereinzelter Nickelmineralisierung gefolgt.

Das Unternehmen führte in BAN24-20 eine neue BHEM-Untersuchung durch, um die Fortsetzung und Ausdehnung der hochgradigen Horizonte zu erproben, die in den Bohrlöchern BAN24-18 und BAN24-20 durchschnitten wurden. Die beiden Durchschneidungen scheinen von zwei separaten Linsen zu stammen. Die Massivsulfide in BAN24-18 treten innerhalb eines vulkanischen Pakets auf, während die Sulfide in BAN24-20 am oberen Kontakt einer dicken Sequenz von mineralisiertem ultramafischem Gestein liegen. Das Unternehmen führt derzeit mit Bohrloch BAN24-21 weitere Bohrungen auf diesem Ziel durch.

Tabelle 1: Ausgewählte Assays BAN24-20

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Cu %. Co % Pd g/t Pt g/t S (%)

BAN24-20 470.3 486.0 15.7 0.80 0.08 0.03 0.207 0.084 4.58

einschließlich 470.3 480.4 10.1 1.11 0.13 0.04 0.318 0.126 6.99

einschließlich 476.0 480.4 4.4 1.32 0.17 0.05 0.394 0.157 7.78

*Bohrlochlänge. Wahre Breite nicht berechnet

Abbildung 1 - BAN24-20, Kernbilder a; (467,0-485,3 Meter)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77718/05122024_DE_CNC_NR_Dec2024_PRcom.001.png

a) Vulkanite bis zum Peridotit-Kontakt, mit Sulfiden mit Netzstruktur (Po (Pyrrhotit)>Pn (Pentlandit) und weiterführend mit disseminierten Sulfiden

Tabelle 2: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Östliche Ausrichtung (mE) Nordrichtung (mN) Azimut () Eintauchen () Länge (m)

F-Zone

BAN24-20 507326 5311585 34 -60 552

Abbildung 2 Bannockburn B-Zone und F-Zone

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77718/05122024_DE_CNC_NR_Dec2024_PRcom.002.jpeg

Erklärung zu TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Probenahme

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrer entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby erfolgt. Alle Labore sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) erfolgt mittels Brandprobe, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse durchgeführt wird. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die "Grundstücke"), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, der Zeitplan und die Fertigstellung (falls überhaupt) von Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, Unternehmens- und technische Ziele sowie die Fertigstellung von Proben, geophysikalischen Nachuntersuchungen und weiteren Bohrungen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlich sind, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und das Versäumnis, behördliche Genehmigungen zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77718

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77718&tr=1

