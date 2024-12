Airbus liefert im November fast ein Drittel mehr Flugzeuge aus

München (Reuters) - Airbus erhöht im Jahres-Endspurt die Schlagzahl in der Produktion.

Im November seien 84 Verkehrsflugzeuge an die Kunden ausgeliefert worden, teilte der europäische Flugzeugbauer am Freitag mit. Das sind 31 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (64) und so viele wie seit 2018 nicht mehr in einem November. Bis Ende November summiert sich die Produktion damit auf 643 Flugzeuge. Damit fehlen Airbus noch 127 Maschinen, um sein - im Sommer wegen schleppender Triebwerks-Lieferungen gesenktes - Ziel von rund 770 Flugzeugen für das Gesamtjahr zu schaffen.

Analysten halten inzwischen eher 750 für realistisch. Dazu müsste Airbus im Dezember noch 107 Maschinen ausliefern - vor einem Jahr waren es 112. In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Airbus und einer seiner beiden Triebwerkshersteller, CFM, sich auf kurzfristige Lieferungen verständigt haben.

