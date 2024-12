AKTIE IM FOKUS: Tui setzt die Reise nach oben fort - Hoch seit März 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Tui-Aktien folgen in diesen Tagen der Jahresendrally an den Aktienbörsen. Dies war auch am Freitag der Fall, indem die Aktien es erstmals seit März 2023 wieder zeitweise über die Marke von 8,50 Euro schafften. Sie bauten so ihren Spitzengewinn binnen weniger Tage auf etwa 16 Prozent aus. Zuletzt betrug das Kursplus dann am Freitag 1,2 Prozent auf 8,43 Euro.

Mit den Kursgewinnen schlossen sich die Tui-Aktien überdurchschnittlich dem soliden Umfeld im Reise- und Freizeitsektor an, der am Freitag ein halbes Prozent zulegte. Mit 280 Punkten bewegt sich der gesamteuropäische Teilindex Stoxx Europe 600 Travel & Leisure derzeit auf dem höchsten Niveau seit April 2021. Damals stand mit 287 Punkten das Rekordniveau zu Buche, das nun wieder in greifbare Nähe gerückt ist.

Oliver Wojahn von MWB Research verwies jüngst in einer Studie auf die kommende Woche anstehenden Resultate für das Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres, das die Entwicklung der extrem wichtigen Sommer-Reisesaison widerspiegele und etwa 40 Prozent zum Ergebnis beisteuere. Wojahn rechnet mit einem Umsatzanstieg um 8 Prozent im Quartal, mitunter angetrieben durch die Insolvenz des Konkurrenten FTI. Er rechnet außerdem mit einer Bestätigung der mittelfristigen Ziele./tih/stk