AKTIEN IM FOKUS: Hannover Rück gefragt, Munich Re im Minus nach Studie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Empfehlungswechsel von Morgan Stanley hat am Freitag die Aktien der beiden großen deutschen Rückversicherer vorbörslich in unterschiedliche Richtungen bewegt. Während die Titel von Munich Re im Tradegate-Handel um ein Prozent fielen, lagen jene von Hannover Rück dort mit 1,1 Prozent im Plus. Mit "Overweight" bewertet die US-Bank nun die Hannoveraner statt die Münchener.

Der Morgan-Stanley-Analyst Ismael Dabo stellt sich in seinem Branchenausblick 2025 auf unsichere Zeiten ein. Dafür seien die Hannoveraner am besten aufgestellt, betonte er. Im kommenden Jahr sei die fundamentale Lage in der Branche wohl noch solide. Der Markt werde aber wohl "hart" bleiben mit stabilen Preisen, die ab 2026 aber nicht mehr so gewiss seien. Hannover Rück ist daher nun sein Branchenfavorit vor den abgestuften Aktien von Munich Re, für die er jetzt ein neutrales Votum übrig hat.

Positiv blickt er mit "Overweight" auch noch auf den Konkurrenten Scor wegen kurzfristiger, individueller Kurstreiber. Swiss Re steht trotz einer Hochstufung auf "Equal-weight" in seiner Bewertung hinten./tih/jha/