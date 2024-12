CFTC S&P Netto-Position “small specs” - Die Jedermann-Rally?

Der nächste Chart liefert einen weiteren Aha-Effekt. Im Rahmen des wöchentlichen CoT-Reports stehen oftmals die Netto-Positionierungen von „Commercials“ und „Großspekulanten“ im Mittelpunkt. Doch es gibt noch eine dritte Gruppe: „Die Kleinspekulanten oder non-reportables“. Deren Engagement im S&P 500® ist größer denn je – und unsere Historie reicht bis ins Jahr 2011 zurück! Mit anderen Worten: Die Kleinspekulanten sind so hoch investiert wie niemals zuvor und gehen sehr, sehr optimistisch ins Jahr 2025. Bemerkenswert ist noch eine andere Dimension der Zahlenreihe: Binnen kürzester Zeit vollzog das Engagement der „non-reportables“ eine 180-Grad-Wende von einer historisch hohen Shortposition auf das beschriebene Allzeithoch. Damit sind die Ausgangsvoraussetzungen gänzlich andere als vor Jahresfrist. In dieses Bild passen auch die rekordhohen Zuflüsse in US-Aktien-ETFs. Ein weiterer „eye catcher“ liefert die Sentimentumfrage des US-Conference Boards: 56,4 % der US-Konsumenten erwarten im neuen Jahr steigende Aktienkurse – auch für diese bis 1987 zurückreichende Datenhistorie ein Rekordhoch. Beim Thema Sentiment schauen wir im „HSBC Daily Trading“ regelmäßig auf die Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII).





Zum gesamten Jahresausblick für Aktien Teil 2





CFTC S&P Netto-Position “small specs” (Weekly)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.