Dow Jones Industrial Average® - US-Nachwahljahr: Vom Kater zum Rückenwind

Dieser zyklische Rückenwind hält im Jahr nach der US-Präsidentenwahl bis in den Spätsommer an, ehe es zur Ausprägung einer klassischen September-/Oktoberdelle kommt. Die (erst) Ende Oktober einsetzende Jahresendrally sorgt dann für ein versöhnliches Jahresende. Im Durchschnitt kann der Dow Jones® im Nachwahljahr zwar um rund 7 % zulegen, doch die Trefferquote fällt mit 18 zu 14 – gemessen am Bullenmarkt der letzten 125 Jahre – nicht gerade überbordend aus. Mit anderen Worten: 56 % aller US-Nachwahljahre konnten die amerikanischen „blue chips“ mit Kursgewinnen abschließen. Beim Blick in die jüngere Vergangenheit stechen allerdings die letzten vier Nachwahljahre (2009, 2013, 2017 und 2021) hervor. In jedem dieser Jahre konnte der Dow Jones® um über 20 % zulegen. Seit 2009 scheint die Entwicklung also eher durch den Dekaden- als durch den Präsidentschaftszyklus geprägt worden zu sein. Dennoch gibt es bei der Analyse der wichtigsten Zyklen 2025 einen Wermutstropfen zu beklagen: Besonders wertvoll sind Situationen, in denen die saisonalen Rahmenbedingungen Hand in Hand gehen. Das ist gerade zu Jahresbeginn sowie im Herbst nicht der Fall. Zu gut, zu idealtypisch und zu stark fällt das typische Verlaufsmuster des „5er-Jahres“ aus.





Zum gesamten Jahresausblick für Aktien Teil 2





Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

