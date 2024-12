Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim erwartet den geplanten Spin-off des Nordamerikageschäfts im ersten Halbjahr 2025



06.12.2024 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Holcim macht Fortschritte bei dem vorgesehenen vollständigen Spin-off des Nordamerikageschäfts, der als 100-prozentiger Spin-off durchgeführt werden soll. Das Nordamerikageschäft soll an der New York Stock Exchange kotiert werden. Das Spin-off-Unternehmen soll als «domestic issuer» gemäss SEC-Regularien kotiert werden, nach US-GAAP berichten und die Aufnahme in relevante US-Aktienindizes anstreben. Eine zusätzliche Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist geplant, um den Bedürfnissen europäischer Investoren Rechnung zu tragen.

Der vorgesehene Spin-off unterliegt der Zustimmung der Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung von Holcim am

14. Mai 2025 und wird bis Ende des ersten Halbjahres 2025 erwartet. Der Abschluss des geplanten Spin-offs unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen.

Über HolcimHolcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 27,0 Milliarden im Jahr 2023. Unsere 63'000 Mitarbeitenden engagieren sich für das Unternehmensziel, in unseren Regionen Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen und so zu einer Verbesserung des allgemeinen Lebensstandards beizutragen. In Partnerschaft mit unseren Kunden bieten wir eine sehr breite Palette an fortschrittlichen Lösungen – von den nachhaltigen Baustoffen ECOPact und ECOPlanet über unsere Kreislauftechnologie ECOCycle® bis hin zu den modernen Dach- und Dämmsystemen von Elevate.



Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Übersetzung des englischen Originaltexts.

Ende der Adhoc-Mitteilung

2045413 06.12.2024 CET/CEST