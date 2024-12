Pressestimme: 'Volksstimme' zur Wirkung der Krise in Frankreich

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Wirkung der Krise in Frankreich:

"Der Bundestagswahlkampf wird diesmal in Paris mitentschieden. Frankreichs schwere innenpolitische Malaise schlägt auf Deutschland wie die gesamte EU durch. Dass deren beide Hauptmächte in vielerlei Hinsicht kränkeln, ist für den Brüssler Klub dramatisch. Bislang schon fehlte jede gemeinsame Impulswirkung. Emmanuel Macron und Olaf Scholz stoßen einander ab wie gleiche Pole eines Magneten. Weil das auch die Ebenen darunter erreicht, ist das deutsch-französische Verhältnis von vorbildlich auf erträglich abgesackt. Das ist auch deshalb verheerend, weil der wiedergewählte US-Präsident Donald Trump demnächst daran gehen wird, seine egomanischen Ideen von Kooperation und Isolation umzusetzen. Während sich zumindest in Deutschland eine Klärung der Verhältnisse mit der Bundestagswahl abzeichnet, droht beim Nachbarn bis zur Präsidentschaftswahl 2027 politische Lähmung. Es sei denn, Macron streicht zum Wohle des Landes eher die Segel."