Ab Sonntag sollen Züge sanierten Abschnitt Mannheim-Frankfurt nutzen können

Berlin (Reuters) - Die Sanierung des wichtigen Bahn-Streckenabschnitts von Frankfurt am Main nach Mannheim wird nach Angaben des Staatsunternehmens fristgerecht fertig.

Ab Sonntag sollen dort wieder Züge rollen, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte. Im Nahverkehr müssen sich Kunden aber noch auf Behinderungen einstellen, weil noch nicht alle S-Bahnen in der Gegend den Abschnitt nutzen können.

Die sogenannte Riedbahn wurde in den vergangenen fünf Monaten komplett saniert. Der Streckenabschnitt war bislang besonders störanfällig, was immer wieder zu Verspätungen und Ausfällen geführt hat. Alle Bauleistungen seien abgeschlossen, so die Bahn. Gleise, Weichen, Signale, Schallschutzwände sowie die Oberleitungen und alle Bahnsteige seien fristgerecht fertiggestellt worden. Jetzt gehe es darum, die Strecke wieder instand zu setzen. "Zudem erfolgen Belastungs- und Testfahrten."

Ab Sonntag könnten 95 Prozent der Kunden die neue Riedbahn nutzen. Der erste Zug werde in der Nacht zum 15. Dezember ein Güterzug sein. Die Anzahl der Güterzüge solle dann bis zum 23. Dezember bis zur vollen Leistung schrittweise hochgefahren werden. Ab dem 13. Januar 2025 fahren alle bisherigen Züge wieder nach dem regulären Fahrplan über den Abschnitt, dann auch alle S-Bahnen im Nahverkehr.

