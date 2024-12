AKTIE IM FOKUS: Allianz an 50-Tage-Linie - Neue Finanzziele

(Unternehmensname in der Überschrift ergänzt)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Allianz haben am Dienstag an ihre 50-Tage-Linie korrigiert. Von ihrem am Donnerstag erreichten Hoch seit 2001 bei 304,70 Euro kamen sie dabei um gut 4 Prozent zurück, bevor sich wieder Käufer fanden.

Vor dem Handelsstart hatte der Versicherer anlässlich seines Kapitalmarkttags Ziele bis 2027 gesteckt. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll bis dahin im jährlichen Schnitt um 7 bis 9 Prozent wachsen. Berenberg-Experte Michael Huttner sprach mit Blick auf die ebenfalls genannte Aktienrückkaufquote von einer "verlockenden Kombination aus Cash und Wachstum" für die Aktionäre.

Allianz-Papiere haben in diesem Jahr in der Spitze etwa 26 Prozent zugelegt und damit auch den starken Dax noch hinter sich gelassen./ag/mis