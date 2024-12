AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero nach enttäuschendem Talabat-Börsengang schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Dienstag kräftig nachgegeben und damit unter dem Börsengang der Tochter Talabat gelitten. Die Anteile des Essenslieferanten büßten am späteren Vormittag 9,6 Prozent auf 32,17 Euro ein. Der Börsengang von Talabat in Dubai floppte. Der Talabat-Kurs rutschte im Handelsverlauf unter den Angebotspreis von 1,60 Dirham je Aktie.

"In unserer vorbörslichen Handelszeit ist Talabat an ihrem ersten Handelstag zunächst mit bis zu 7,5 Prozent ins Plus gelaufen, was auch Delivery Hero vorbörslich angeschoben hatte. Doch mit der Kehrtwende bei Talabat - die letztlich mit fast 7 Prozent Verlust aus dem Handel gegangen ist, gerieten auch die Papiere von Delivery Hero unter Druck", erklärte ein Händler./ck/jha/