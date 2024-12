Die meistgehandelten Produkte: Baidu-Aktie mit Kurssprung!

Heute liegt der DAX® kaum verändert bei knapp 20.360 Punkten. Gestern hat der deutsche Leitindex erneut ein Allzeithoch erreicht. Dennoch schloss er leicht im Minus und beendete somit seine Strähne. Mit den US-Inflationsdaten, die am Mittwoch veröffentlicht werden und dem EZB -Entscheid am Donnerstag stehen diese Woche noch zwei interessante Ereignisse an. Diese könnten für weitere Impulse am Markt sorgen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören Call-Optionsscheine auf Deutsche Telekom.

Die Deutsche Telekom hat kürzlich ihre Position im Markt gestärkt. Die Aktie der Deutschen Telekom hat in den letzten Tagen eine leichte Aufwärtsbewegung gezeigt, was teilweise auf positive Analystenbewertungen und strategische Entscheidungen des Unternehmens zurückzuführen ist. Auch Call Knock-Out-Optionsscheine auf Baidu sind gefragt. Baidu, Chinas führende Suchmaschine, hat gestern um mehr als 7 Prozent zugelegt. Baidu bleibt ein technologisch starkes Unternehmen mit Investitionen in künstliche Intelligenz und autonomes Fahren. Zuletzt stehen auch Long Faktor-Optionsscheine auf Newmont im Blickpunkt der Anleger. Newmont, der weltweit größte Goldproduzent, hat kürzlich eine umfassende Umstrukturierung angekündigt, die Entlassungen und den Verkauf von Vermögenswerten umfasst. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Kosten zu senken und den Cashflow zu erhöhen. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Newmont ein wichtiger Akteur im Goldsektor. Die Aktie stieg gestern um knapp 1.5 Prozent auf 41,73 USD.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Baidu.com (ADRs) Call HD6FH5 1,08 89,45 USD 78,31 USD 5,36 Open End DAX® Put HD2SST 0,31 20334,00 Punkt 20602,99 Punkte 56,52 Open End DAX® Put HD270L 2,48 20334,00 Punkt 20554,72 Punkte 68,53 Open End Infineon Technologies AG Call UG0UCP 1,85 333,025 EUR 31,53 EUR 17,95 Open End DAX® Put UG15E4 41,70 20343,40 Punkte 24500,00 Punkte 4,88 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.12.2024; 10:35 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom AG Call UG0JTP 0,35 29,845 EUR 34,00 EUR 86,45 18.06.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 2,35 605,90 EUR 700,00 EUR 23,89 19.03.2025 DAX® Put UG0CYF 5,73 20318,50 Punkte 20500,00 Punkte 35,93 21.03.2025 DAX® Put HD6KUG 1,70 20318,50 Punkte 16000,00 Punkte 58,93 16.09.2025 Oracle Corp. Call HD6T2Y 2,99 190,715 USD 180,00 USD 5,68 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.12.2024; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Newmont Corp. Long HD747E 3,60 41,735 USD 31,30 USD 4 Open End Sartorius AG Short HC286W 0,56 224,55 EUR 268,49 EUR -4 Open End Apple Inc. Long HD2N4Y 17,96 247,13 USD 164,54 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 15,10 604,00 EUR 490,51 EUR 5 Open End Rheinmetall AG Long HC3HM6 3,54 604,00 EUR 536,49 EUR 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.12.2024; 11:50 Uhr;

