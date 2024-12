EQS-Adhoc: The Platform Group AG veröffentlicht Investitionsplanung 2025 und prüft Anleiheaufstockung

EQS-Ad-hoc: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

The Platform Group AG veröffentlicht Investitionsplanung 2025 und prüft Anleiheaufstockung



10.12.2024 / 07:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, 10.Dezember 2024. Die The Platform Group AG (ISIN DE000A200QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, setzt ihre Strategie des Wachstums in 2025 weiter fort. Im Jahr 2024 wurden neun Unternehmensakquisitionen vorgenommen, davon acht in einem Closing bereits vollzogen. Das bisherige Investitionsvolumen für Unternehmensübernahmen im Jahr 2024 betrug 37 Mio. Euro. Auch für 2025 sind weitere Akquisitionen geplant und eine M&A-Pipeline erstellt. Hierzu führt die Gesellschaft bereits verschiedene vorvertragliche Gespräche. Im Jahr 2025 ist geplant, ein Investitionsvolumen von mindestens 30 – 40 Mio. Euro umzusetzen. Zur Umsetzung dieser Transaktionen hat die Gesellschaft Pareto Securities beauftragt, eine mögliche Aufstockung der bestehenden Unternehmensanleihe 2024 (WKN A383EW bzw. ISIN NO0013256834) zu prüfen.

