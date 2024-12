EQS-News: Baader Bank setzt auf diversifiziertes Wachstum im Kooperationspartnergeschäft

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Kooperation

Baader Bank setzt auf diversifiziertes Wachstum im Kooperationspartnergeschäft



Die Baader Bank hat mit einer Ad hoc-Mitteilung vom heutigen Tag über die veränderte Wettbewerbssituation im Kooperationspartnergeschäft informiert. Das erweiterte Geschäftsmodell von Scalable Capital eröffnet der Baader Bank eine neue Dynamik im Wettbewerb und bringt mittelfristig Möglichkeiten zur Neugestaltung der Zusammenarbeit beider Unternehmen mit sich.

Sofortige Auswirkungen für Konto- und Depotkunden der Baader Bank aus der Kooperation mit Scalable Capital entstehen durch diesen Schritt nicht. Auch das zukünftige Angebot von Scalable Capital wird weiterhin das Handeln über den elektronischen Handelsplatz gettex beinhalten, an dem die Baader Bank als Market Maker agiert.

Trotz der veränderten Wettbewerbssituation bleibt die Baader Bank durch ihre diversifizierte Partnerbasis auf Wachstumskurs. Bereits heute verfügt die Baader Bank mit Partnern wie u.a. Smartbroker+, Finanzen.net ZERO, Traders Place und Sino über eine vielfältige Basis an langfristigen Kooperationen im Neobroker-Segment mit einem diversifizierten Produktangebot und breiter Endkundenbasis, wodurch sich die Baader Bank langfristiges Ertragspotential sichert. Die Baader Bank treibt diese Diversifikation ihrer B2B2C-Kooperationspartnerschaften über Onboarding neuer sowie den Ausbau bestehender Partnerschaften konsequent voran. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern erweitert die Baader Bank stetig das Produktportfolio, um den Kunden innovative und marktgerechte Lösungen zu bieten, wie zum Beispiel den 24/7-Krypto-Handel, den Anleihe-Handel, die Nutzung von Zins- und Währungskonten und die Verlängerung von Handelszeiten. Zudem ist der Handel von Schweizer Aktien im außerbörslichen Handel über die Baader Bank möglich. Entsprechend ist davon auszugehen, dass der grundsätzlich positive Entwicklungstrend im Kooperationspartnergeschäft der Baader Bank weiter bestehen bleibt.

„Wir verfolgen weiterhin unsere Strategie, dass wir als Baader Bank der neutrale Partner an der Seite unserer Kooperationspartner sind. Wir treten nicht in Konkurrenz zu Neobrokern, Vermögensverwaltern oder anderen Kundengruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, sondern fokussieren uns auf die Bereitstellung einer performanten Banking- und Tradingplattform für diese Partner“, betont Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank. An ihrem grundsätzlichen Angebotsspektrum hält die Baader Bank fest und wird dieses sukzessive erweitern. Mit Dienstleistungen in den Bereichen Market Making, Brokerage, Capital Markets, Fund Services, Account Services und Research Services ist ein diversifiziertes Wachstum, über das Kooperationspartnergeschäft hinaus, ein wesentliches strategisches Ziel der Bank.

Der Erfolg der bisherigen Strategie spiegelt sich in der positiven Ertragslage der Baader Bank wider. So konnte die Baader Bank im aktuellen Geschäftsjahr ein deutliches Wachstum in allen Ertragskomponenten (Ergebnis aus Provisionsgeschäft, Ergebnis aus Handelsgeschäft und Ergebnis aus Zinsgeschäft) verzeichnen und weist zum 30.09.2024 ein Ergebnis vor Steuern von EUR 28,5 Mio. aus. Das Eigenkapital der Baader Bank liegt zum 30.09.2024 bei EUR 180,9 Mio. (31.12.2023: EUR 165,5 Mio.) und die Gesamtkapitalquote bei 21,31 %. (31.12.2023: 23,0 %). Mit dieser Basis sieht sich die Baader Bank trotz der veränderten Wettbewerbssituation solide für die laufende Geschäftstätigkeit aufgestellt.

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

