Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2024 Empfehlung: Kaufen seit: 10.12.2024 Kursziel: 2,90 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 30.08.2023, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Operative Abschwächung im dritten Quartal 2024 Die Zahlen der 3U HOLDING AG für die ersten neun Monate 2024 fielen durchwachsen aus. Wenngleich er seine Guidance Ende Oktober anpassen musste, zeigte sich der Vorstand aber angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen mit der bisherigen Entwicklung im ablaufenden Geschäftsjahr insgesamt zufrieden. Vor dem Hintergrund der anhaltenden konjunkturellen Schwäche und der weiterhin trüben wirtschaftlichen Aussichten sowie der im Zuge des laufenden Repowering-Projekts beim Windpark Langendorf vorübergehend deutlich reduzierten Stromproduktion haben wir unsere Schätzungen zurückgenommen. Insgesamt fallen unsere Ergebniserwartungen für die nächsten Jahre dabei derzeit sehr verhalten aus. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass unsere Prognosen naturgemäß weder potenzielle An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen, also insbesondere auch die in den Segmenten ITK und SHK konkret angestrebten Akquisitionen, noch die aktuell im Planungsstadium befindlichen diversen weiteren Projekte vor allem im Segment Erneuerbare Energien beinhalten. Daher bilden unsere Schätzungen die Potenziale, die sich bei einer sukzessiven Realisierung der im Rahmen der MISSION 2026+ definierten Maßnahmen und Ziele ergeben, nicht ab. Auch vor diesem Hintergrund stellen wir unsere Anlageempfehlung für die 3U-Aktie auf eine Sum-of-the-Parts-Bewertung ab. Wenngleich die Rahmenbedingungen die Entwicklung momentan bremsen, erachten wir 3U mit dem Fokus auf die drei Megatrends Digitalisierung im Mittelstand, Erneuerbare Energien und E-Commerce mit Schwerpunkt klimafreundliche Technologien aber als gut aufgestellt, um mittel- und langfristig weiterhin erfolgreich Wachstum und Wertsteigerungen generieren zu können. Dabei ist der bisherige Track-Records des Managements durchaus beeindruckend: Seit 2017 konnte insgesamt bei einem Investitionsvolumen von 98 Mio. Euro neben laufenden Ergebnisbeiträgen ein Wertvolumen von 325 Mio. Euro verbunden mit einem Nettomittelzufluss von 208 Mio. Euro realisiert werden. Zudem bleibt der 3U-Konzern zum Ende des Neunmonatszeitraums mit einer Eigenkapitalquote von 73,5 Prozent, einer Barliquidität von 37,4 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position von 18,5 Mio. Euro bilanziell sehr komfortabel aufgestellt. Darüber hinaus hält die Gesellschaft 200 Bitcoin sowie 8,8 Prozent der eigenen Aktien, die auch als Akquisitionswährung eingesetzt werden können. Bei dem aktuellen Börsenkurs von 1,58 Euro beläuft sich die Marktkapitalisierung der 3U HOLDING AG lediglich auf 58,2 Mio. Euro. Dabei entspricht das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter zum 30. September 2024 mit 87,1 Mio. Euro einem Betrag von 2,59 Euro je Aktie im Umlauf. Die infolge der Repowering-Maßnahme in Langendorf vorübergehend reduzierte Nennleistung der Energieparks sowie die verringerte Netto-Cash-Position führen zwar dazu, dass wir unser auf Basis einer Sum-of-the-Parts-Bewertung ermitteltes Kursziel für die 3U-Aktie auf 2,90 Euro zurücknehmen. Dabei bekräftigen wir aber einmal mehr unsere Empfehlung, den unseres Erachtens auf dem momentanen Kursniveau deutlich unterbewerteten Anteilsschein der Marburger Beteiligungsgesellschaft zu "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31525.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de