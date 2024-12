Europas Anleger bleiben vor US-Inflationsdaten auf der Hut

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger haben am Mittwoch in Erwartung wichtiger US-Inflationsdaten auf die Bremse getreten.

Der Dax notierte gegen Mittag bei 20.323 Punkten kaum verändert. Der EuroStoxx50 stand 0,1 Prozent im Minus bei 4974 Zählern. "Die Angst, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, ist so kurz vor dem Jahresende besonders groß", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Da ziehen es viele vor, zumindest einen Teil ihres Gewinns in Sicherheit zu bringen."

Zudem könnten die am Nachmittag erwarteten Inflationsdaten aus den USA Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Pfad der US-Notenbank liefern. Ökonomen rechnen mit einem leichten Anstieg der Verbraucherpreise auf eine Gesamtrate von 2,7 Prozent. "Höhere Werte könnten die derzeit eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed in der kommenden Woche von über 80 Prozent wackeln lassen", sagte Experte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

EZB VOR WEITERER ZINSSENKUNG - CHINA-KONJUNKTUR IM BLICK

Bei der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag scheint ein weiterer Schritt nach unten hingegen festzustehen. Die Mehrheit der Börsianer rechnet dabei mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Anfang 2025 könnte die EZB das Tempo der Zinssenkungen dann erhöhen, sagte Ökonom Shaan Raithatha vom Finanzdienstleister Vanguard. Mit Blick auf die aktuellen schwachen Konjunkturdaten, die zunehmenden Risiken für den Welthandel und die gestiegenen politischen Unsicherheiten in Frankreich und Deutschland sei mit einer Haltung zu rechnen, die niedrige Zinssätze unterstütze. Am Devisenmarkt notierte der Euro 0,3 Prozent leichter bei 1,0496 Dollar.

Am Rohstoffmarkt halfen Spekulationen auf Konjunkturmaßnahmen in China den Ölpreise auf die Sprünge. Die Nordseesorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich je auf 0,8 Prozent auf 72,76 beziehungsweise 69,19 Dollar je Fass. Angesichts der hartnäckigen Konjunkturflaute soll im kommenden Jahr eine "angemessen lockere" Geldpolitik verfolgt werden, wie chinesische Staatsmedien am Montag unter Berufung auf eine Politbüro-Sitzung berichteten. Die laufende zentrale Wirtschaftskonferenz in China werde hoffentlich mehr Details dazu liefern, sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management.

ZALANDO FALLEN NACH OFFERTE FÜR ABOUT YOU

Bei Zalando-Aktionären sorgte die geplante Übernahme des kleineren Konkurrenten About You für Wirbel. Gewinnmitnahmen drückten die Aktien des Online-Modehändlers um bis zu 9,2 Prozent. Den Angebotspreis von 6,50 Euro je Aktie für About You könne sich das Unternehmen mit Blick auf seine Barmittelbestände jedoch durchaus leisten, urteilten die Analysten von Baader Helvea. "Wir begrüßen den Deal. Strategisch macht das eine Menge Sinn", sagten die Experten. Die Papiere von About you legten mehr als 67 Prozent bis auf 6,52 Euro zu.

Der Großhändler Metro konnte mit seiner Gewinnentwicklung nicht punkten. Die Aktien fielen um bis zu 6,2 Prozent auf ein Rekordtief von 3,97 Euro. Der Rückgang der bereinigten Ergebnismarge spiegele den steigenden Kostendruck und andere externe Faktoren wider, urteilten die Baader-Helvea-Analysten. In Madrid büßten die Aktien des Zara-Mutterkonzerns Inditex mehr als fünf Prozent ein, nachdem Umsatz und Gewinn im Quartal die Erwartungen der Marktteilnehmer verfehlt hatten. Analysten führten die Ergebnisse auf Belastungen durch Währungsschwankungen im Zuge des stärkeren US-Dollars zurück, da Inditex den Großteil seines Umsatzes in Euro erzielt.

Die Aktien des Medizintechnikkonzerns Carl Zeiss Meditec brachen im Nebenwerteindex MDax in der Spitze um 14,2 Prozent auf den tiefsten Stand seit April 2018 ein. Das berichtete operative Ergebnis (Ebit) für das vierte Quartal habe 50 Prozent unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen gelegen, hieß es bei JP Morgan.

