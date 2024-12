Handelsverband lehnt niedrigere Mehrwertsteuer ab - "Ineffizientes Instrument"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Handelsverband Deutschland (HDE) lehnt den Vorschlag von Kanzler Olaf Scholz zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel ab.

"Ermäßigte Mehrwertsteuersätze sind ein ineffizientes Instrument zur Verwirklichung sozialer oder ökologischer Ziele, da sie für den Staat mit beträchtlichen Kosten verbunden sind", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.

Das Mehrwertsteuerrecht sei schon kompliziert, die Verwaltung mit Kosten von ein bis vier Prozent des Umsatzes der Unternehmen teuer genug. "Wenn jetzt noch zusätzlich zu den bestehenden Differenzierungen neue Absenkungen hinzukommen, steigen diese Verwaltungskosten noch weiter an", warnte Genth.

Die Politik sollte stattdessen über andere Maßnahmen zielgenau die Haushalte entlasten, die nur über geringe Einkommen verfügten und daher von der Inflation besonders schwer betroffen seien. "Absenkungen der Mehrwertsteuer sind Entlastungen mit der Gießkanne. Das ist nicht zielgenau."

Scholz hatte vorgeschlagen, den Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel von sieben auf fünf Prozent zu senken. "Das würde ganz vielen, die wenig Geld verdienen, helfen", sagte er am Dienstagabend in der ARD. "Und es wäre für den Bundeshaushalt keine übermäßige Belastung."

Dem Steuerschätzer Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Wirtschaftsforschungsinstitut IfW zufolge könnten sich die Einnahmeausfälle auf etwa fünf Milliarden Euro belaufen. Allerdings gebe es ein "Rückspiel", sagte der Ökonom. Die geringere Umsatzsteuer dürfte zu etwa 80 Prozent über niedrigere Preise weitergereicht werden. Die anderen 20 Prozent erhöhten die Gewinne der Anbieter, was zu höheren Steuereinnahmen führen sollte. Auch dürfte eine geringere Mehrwertsteuer für sich genommen das Existenzminimum senken. "Somit dürften die Sätze in der Grundsicherung entsprechend schwächer zulegen und der Grundfreibetrag in der Einkommensteuer weniger steigen", sagte Boysen-Hogrefe. "Diese Effekte treten mit Verzögerung auf, dürften aber die öffentlichen Haushalte um gut eine Milliarde Euro wieder entlasten."

Der Direktor des IfW-Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum, Stefan Kooths, lehnt Scholz' Vorschlag ab. "Sinkt die Mehrwertsteuer für Lebensmittel, futtern auch die Millionäre billiger, und ein Teil dürfte auch auf der Produzentenseite hängenbleiben", sagte der Ökonom. Preise seien in einer Marktwirtschaft Knappheitssignale. "Werden sie mit sozialpolitischen Zielen befrachtet, können sie ihre entscheidende Funktion umso schlechter erfüllen." Daher sollte die Politik lieber darüber nachdenken, das komplizierte Mehrwertsteuergeflecht zu entrümpeln.

(Bericht von René Wagner, redigiert von Thomas Seythal)